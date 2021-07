Vacinação contra a Covid-19 trava férias das famílias

A vacinação dos jovens entre os 12 e os 17 anos deve arrancar em meados de agosto, situação que poderá complicar as férias de muitas famílias. A decisão sobre a imunização desta faixa etária ainda terá de ser tomada e anunciada pela Direção-Geral da Saúde. Mas segundo oapurou, tudo aponta para que em Portugal os jovens desta idade sejam mesmo vacinados.Para os representantes dos encarregados de educação, a prioridade nesta altura deveria ser a vacina e não as férias. “Neste momento, as famílias têm de ser responsáveis. Após dois anos letivos em pandemia, vale a pena pôr em primeiro lugar a vacinação e não as férias. Se as datas coincidirem, as famílias devem organizar-se para dar prioridade à vacinação”, afirmou aoRui Martins, da Confederação Nacional Independente de Pais e Encarregados de Educação (CNIPE).