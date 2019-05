Venda de 16 quadros da Coleção Berardo dava 174,6 milhões de euros

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 01.06.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Joe Berardo quis vender, no ano passado, 16 quadros da Coleção Berardo, todos integrados no acordo celebrado com o Estado em 2006, pelo valor mínimo de 174,6 milhões de euros.A venda das obras de arte já não será realizada porque o tribunal chumbou, em abril deste ano, uma providência cautelar do empresário contra o Ministério da Cultura e impediu a saída dos quadros de Portugal.< br />