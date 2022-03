Nélson Veríssimo está focado no jogo de desta sexta-feira do Benfica com o Vizela para a Liga e não quer ouvir falar da 2ª mão dos ‘oitavos’ da Champions com o Ajax (2-2, na Luz) na próxima terça-feira. “Não é o momento para falar nesse jogo. Vamos defrontar o Vizela e este é, para nós, o jogo mais importante.