Wendel detido sem carta e em contramão

Um passeio com a mãe e a mulher a seguir ao almoço acabou com o médio Wendel no posto da GNR de Alcochete na tarde desta quarta-feira. O jogador do Sporting foi apanhado a circular em contramão numa rua da urbanização dos Barris e mandado parar.Quando os militares pediram os documentos, o futebolista admitiu que nunca tirou a carta de condução. Não ofereceu resistência e foi detido – incorre num crime de conduç... < br />