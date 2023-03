“Enquanto um de nós tivesse dinheiro, sabíamos que a eletricidade não seria cortada. Lembro-me de ter feito ‘Jerónimo - Uma Lenda Americana’ [em 1992] e por isso juntado 32 mil euros na conta do banco, e pensar algo do género: ‘estamos bem durante um ano’”, contou o ator Matt Damon. Há amizades ‘na saúde e na doença’ capazes de mitigar as dificuldades da vida - no caso, a dele com Ben Affleck.









