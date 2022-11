"Não vou falar com ninguém por um mês": Kanye West de regresso ao Twitter promete abstinência por 30 dias

Kanye West foi reintegrado no Twitter depois da compra da rede social por Elon Musk, e anunciou que vai fazer "limpeza total" durante 30 dias. A conta do rapper tinha sido banida devido a parte do conteúdo partilhado ser considerado preconceituoso e promover o antissemitismo.



Nesta quinta-feira, o ex-marido de Kim Kardashian fez um Tweet para marcar o regresso à plataforma. Na publicação escreveu, "Não vou falar com ninguém por um mês" e compartilhou uma imagem que falava sobre a "limpeza total" a que também se ia submeter.

Segundo o jornal britânico Independent, este "jejum verbal" foi pensado para não se envolver em mais polémicas e atritos na rede social e vem acompanhado por outros sacrifícios vistos como as tentações e pecados do ser humano. Kanye comprometeu-se a não recorrer a bebidas alcoólicas, filmes pornográficos e mesmo a relações sexuais durante um mês.



A limpeza e abstinência também surge com o intuito de poder salvar a imagem de marca de cantor, empresário e de figura pública que Kanye West possui e, segundo o mesmo, de se aproximar de Deus, refere o jornal. "Louvado seja Deus", diz o cantor no fim da nota deixada.

Devido às várias polémicas em que esteve envolvido, Kanye West perdeu fãs e influência.



Depois, de falar de forma pejorativa sobre os judeus, a multinacional Adidas cancelou a pareceria com o rapper, o que fez com que perdesse o seu lugar na Forbes como bilionário.

Kanye West continua a trabalhar no processo da aquisição da Parler, a rede social de mensagens conhecida e associada a vozes conservadoras nos Estados Unidos, refere o jornal.