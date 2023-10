1200 convidados, povo e muita segurança para o casamento real

Cerca de 1200 convidados ilustres e milhares de populares são esperados este sábado no Terreiro D. João V, frente à Basílica do Palácio Nacional de Mafra, onde decorrerá o casamento da Infanta D. Maria Francisca, filha de D. Duarte Pio de Bragança e D. Isabel de Herédia.



As medidas de segurança são apertadas, e quem quiser assistir ao casamento real terá de chegar "bem cedo para garantir um bom lugar", conforme assegurou ao CM João Távora da Real Associação de Lisboa, até porque vai haver "condicionalismo ao trânsito e à circulação e alguns espaços vedados".









