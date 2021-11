Um dos filhos do cantor popular Quim Barreiros está desde este sábado internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, devido a ferimentos sofridos num acidente de mota.Emanuel Fernandes Barreiros, de 29 anos, sofreu um despiste quando circulava no acesso da Praça de Espanha para a Avenida de Berna e acabou por sofrer fraturas na perna esquerda (uma delas no fémur) e numa mão, bem como hematomas e escoriações.