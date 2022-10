Já deu frutos o casamento da jornalista da CMTV, Magali Pinto, e de Marco Pina, comentador de arbitragem do canal do CM. A menina veio ao Mundo na quinta-feira, dia 27, às 9h10 da manhã, e já tem nome: Caetana. Segundo o pai, "estava escolhido há muitos meses".Leia a notícias completa no Vidas