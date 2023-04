Depois de terminar a relação com o antigo forcado Carlos Pegado, Bárbara Guimarães voltou a encontrar o amor. O CM sabe que a apresentadora da SIC namora há poucas semanas com Tiago Raposo Magalhães, um empresário ligado ao ramo imobiliário e ao desporto automóvel - é CEO da CRM Motorsport, emblemático promotor de eventos, e participou em várias provas com o piloto.









