25 mil pessoas assinam petição para Harry e Meghan suspenderem títulos reais britânicos

A escritora e socialite britânica Lady Colin Campbell lançou uma petição a solicitar que o príncipe Harry e a esposa, Meghan, suspendam os títulos reais uma vez que no início do ano de 2020 se retiraram dos cargos seniores da família real. A petição já foi assinada por 25 mil pessoas, segundo o The Independent.



A petição sugere que o casal "não precisa" dos títulos reais, uma vez que Harry "é demasiado grande para eles", sendo que "já recebe [dinheiro] por publicidade".

O casal, juntamente com o filho, vive na Califórnia, EUA, desde janeiro de 2020. Harry e Meghan decidiram ter uma vida independente à da família real britânica para viverem de forma "mais privada" pelo que já assinaram contratos milionários com o spotify e a Netflix para garantir fontes de rendimento.

A petição afirma: "O objetivo é convidar o príncipe Harry a pedir voluntariamente à rainha Isabel II para colocar os títulos e posição em suspenso, libertando-o assim das restrições diplomáticas, políticas e constitucionais que são uma parte inevitável da realeza e libertando-o ainda mais dos conflitos constitucionais" sendo que as crenças de Harry estão em confronto com os princípios aceites pela família real britânica, explica o DailyStar.