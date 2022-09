A estilista Fátima Lopes está a celebrar 30 anos de carreira e, para assinalar a efeméride, promoveu no passado sábado à noite um desfile inspirado nas suas três décadas de trabalho na moda. Oitenta modelos desfilaram no Pavilhão de Exposições do Instituto Superior de Agronomia, na Tapada da Ajuda, em Lisboa, naquele que foi "o maior desfile individual de sempre em Portugal".









