Serena e sorridente, a rainha Isabel II, de 96 anos, vestiu-se de azul celeste para a aparição na varanda do Palácio de Buckingham, em Londres, ontem, no primeiro dia das celebrações do jubileu de platina. A família real assistiu ao espetáculo aéreo da Royal Air Force dedicado aos 70 anos de reinado, sendo que os aviões se dispuseram nos céus de forma a surgir os número ‘7’ e ‘0’.









