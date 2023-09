Nas ruas do admirável ‘quartieri spagnoli’ de Nápoles, o bairro mais pobre da segunda cidade de Itália, os recantos e os nichos com imagens da atriz Sofia Loren concorrem com toda a iconografia popular dedicada a Diego Armando Maradona, o astro de futebol argentino que defendeu as cores do único clube da cidade durante meia dúzia de anos entre as décadas de 80 e de 90 do século passado











Ver comentários