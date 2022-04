96 anos, um sorriso e dois póneis brancos: Isabel II assinala aniversário com nova foto

Isabel II, rainha inglesa, celebra esta quinta-feira o seu 96.º aniversário e a Casa Real de Windsor divulgou uma nova fotografia da monarca a propósito das celebrações. Isabel, cuja paixão pelas corridas de cavalos é muito conhecida, surge na nova imagem sorridente, acompanhada por dois póneis brancos.

A imagem foi captada em março e só agora divulgada. Segundo fonte do Palácio de Buckingham, Isabel II vai passar o dia de aniversário na sua propriedade em Sandringham, mais precisamente no chalé de Wood Farm, onde passou o primeiro Natal após a morte do marido, o príncipe Filipe, o ano passado.

Por todo o país esperam-se salvas de tiros em vários locais-chave, como o Hyde Park, o Castelo de Windsor ou a Torre de Londres.

A festa continuará com o Jubileu de Platina de Isabel II, que assinala os 70 anos de reinado. As celebrações têm lugar entre 2 e 5 de junho.