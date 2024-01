Antes de iniciarem o namoro, João Monteiro, de 30 anos, deixou uma carta aberta a Cristina Ferreira, de 46, onde deixou elogios, mas também algumas dúvidas. Esta carta foi escrita, em novembro do ano passado, nas redes sociais e poderá ter sido o início do amor entre os dois.



"Dei por mim a pensar no duro que deve ser trazer às costas a responsabilidade de manter satisfeitos 10 milhões de portugueses", começou por escrever o ex-tenista, valorizando o trabalho da apresentadora.









Ver comentários