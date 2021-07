"A curva mais importante da nossa vida": Miguel Oliveira casa e partilha as imagens

Foi a 25 de julho de 2019 que Miguel Oliveira se ajoelhou e pediu a namorada Andreia Pimenta em casamento. Dois anos depois, o campeão de MotoGP trocou juras de amor com a amada."Este fim de semana realizámos a curva mais importante da nossa vida. Selamos o nosso amor através do matrimónio e queremos partilhar convosco. Sinto-me feliz e um sortudo por partilhar a vida ao lado da minha mulher que é a minha cara metade. Um abraço a todos!", escreveu o atleta português na legenda das fotos do grande dia.Leia a notícia completa,