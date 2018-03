Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A despedida emocionante de Hernâni Carvalho ao pai

Apresentador fala da humildade e honra do pai no seu último adeus público ao progenitor.

O apresentador de televisão Hernâni Carvalho despediu-se, esta terça-feira, do pai.



Numa mensagem emocionante, que fez questão de partilhar com os seus seguidores no Facebook, Carvalho não esqueceu a "humildade" que brilhava nos olhos do progenitor, nem "a honra inscrita no rosto".



"E assim viveste. Mais preocupado com o respeito pelos outros do que com a dignidade que lhes mereceste", desabafa. "Sei que estarás por perto sempre que o meu caminho ficar árduo e sei que acharás maneira de me dizer de novo, nesse teu tom calmo: Ponderação!", adianta o apresentador, que recorda também os momentos menos bons de uma vida cheia.



"Os teus silêncios, sei-o melhor que ninguém, foram rios de amargura que quiseste atravessar. A sós. Nunca te ouviram um protesto em público e, no entanto, olhavas o Mundo como os sábios", assegura, entre elogios.



"Respeitado como poucos, abdicavas do verbo e impunhas-te pela atitude. A honra que te roubou alegrias, mantém-se, intacta, colada à memória que todos guardam de ti. Obrigado, meu querido pai!", finalizou, numa mensagem que já reúne milhares de "gostos" e comentários.