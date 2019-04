Magali Aravena arrasa em biquíni na Páscoa.

Aos 29 anos e mãe de dois filhos, a companheira do benfiquista Toto Salvio continua a exibir uma forma física invejável e, no Domingo de Páscoa, fez disparar os termómetros ao mostrar como têm sido os últimos dias, passados em Troia.A argentina Magali Aravena partilhou várias fotografias em biquíni que levaram os fãs ao delírio e em que as suas curvas estão em evidência.