Recém-chegada a Manchester para acompanhar Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez quer continuar a investir na sua carreira e está preparada para abraçar novas oportunidades no mundo do espetáculo, agora em Inglaterra.Além de prestes a estrear um reality show sobre a sua vida na plataforma de streaming Netflix, que a porá ainda mais nas bocas do mundo, a espanhola de 27 anos é um rosto cada vez mais valioso e atrai muitas marcas, principalmente no digital, em que só no Instagram tem 27,4 milhões de seguidores.