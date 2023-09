O sucesso na carreira e o carinho que Cristina Ferreira desperta no público são inegáveis, mas a vida sentimental da acionista e diretora de Entretenimento e Ficção da TVI continua por resolver. Apesar dos muitos rumores que já a ligaram a vários homens, como Rodrigo Castelhano, Miguel Cristovinho, Ruben Rua e, mais recentemente, o ator Bruno Cabrerizo, certo é que a apresentadora não assume um relacionamento desde que em 2011 se separou do pai do filho, António Casinhas.









Ver comentários