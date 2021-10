A mensagem de força dos adeptos de um clube inglês para José Semedo após a morte da mulher

Os adeptos do Sheffield Wednesday, de Inglaterra, onde José Semedo jogou durante seis épocas, uniram-se no sábado para lhe prestar uma homenagem e passar uma mensagem de força.



Durante o jogo contra o Oxford United, os adeptos dos Sheffield juntaram-se aos seis minutos num forte aplauso para o jogador português, que atravessa um momento complicado depois da morte inesperada da mulher.









As notícias do falecimento da companheira do defesa, que atualmente joga no Vitória de Setúbal ,chegaram assim a Inglaterra, onde o português é recordado com saudade.

José Semedo perdeu no passado dia 30 de setembro a sua esposa, que estava internada no Hospital Curry Cabral, em Lisboa com uma infeção.



José e Soraia começaram a namorar em 2005, tendo trocado juras de amor em 2012. Em comum tinham dois filhos gémeos, nascidos em 2009. Semedo é um dos melhores amigos de Ronaldo, desde os tempos em que os dois estiveram na formação do Sporting.