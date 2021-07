"A minha filha não quis que eu fosse": Tony Carreira fala sobre enfarte do miocárdio

Três semanas depois de ter sido hospitalizado devido a um enfarte do miocárdio, esta quinta-feira, Tony Carreira fez a sua primeira aparição pública para marcar presença na assinatura dos protocolos do projeto Associação Sara Carreira na companhia da ex-mulher, Fernanda Antunes, e dos filhos, Mickael e David Carreira."Estou bem, a minha filha não quis que eu fosse", começou por afirmar à SIC Notícias."Se um dia me der outro [enfarte do miocárdio] e que me leve, eu espero realmente que todas estas pessoas que estão a ajudar a associação, que continuem este sonho da Sara. Espero que a associação da Sara dure para lá da minha própria vida", reforçou.Leia a notícia completa no site Vidas