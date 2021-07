A mulher por detrás de Rui Costa, o novo homem-forte do Benfica

Chama-se Sandra Rocha da Silva, tem 43 anos, e é a nova primeira-dama do Sport Lisboa e Benfica. Conquistou o coração de Rui Costa, novo presidente encarnado, na adolescência, sendo a sua primeira namorada. Mas só anos mais tarde, após o casamento de 17 anos do ex-jogador com Rute, a mãe dos seus dois filhos, é que o romance entre os dois se consolidou.Ao longo dos últimos anos, Sandra tem sido o principal apoio de Rui Costa, uma das grandes figuras do futebol nacional nas últimas décadas, que assumiu funções como diretor desportivo do Benfica em 2008. Agora, a viver uma nova etapa da sua vida, em que assumiu funções de liderança no clube, Rui Costa continua a contar com Sandra como principal apoio, tal como ficou visível na cerimónia em que assumiu os destinos dos encarnados (após Luís Filipe Vieira ter suspendido funções), e na qual a mulher fez questão de marcar presença. O casal vive uma relação coesa há mais de dez anos e mostra-se unido em todas as ocasiões.Após o divórcio de Rute, Rui Costa optou por viver a relação com a hospedeira da TAP com o máximo sigilo. Sandra foi a sua primeira namorada e os dois decidiram voltar a dar uma oportunidade ao amor. E um episódio de terror levou o casal a fugir ainda mais da exposição pública.