"Foi o grande prémio da minha vida": Judite, a mulher que esteve sempre ao lado de Carlos do Carmo

Até ao último dia de vida, Carlos do Carmo esteve sempre a seu lado aquele que foi o seu grande amor, com quem estava junto há mais de meio século.A história de amor entre Carlos do Carmo e Judite começou quando o fadista tinha apenas 24 anos e, segundo o próprio, foi uma paixão fulminante.Ele, que se considerava um homem muito racional, perdeu-se de amores e em apenas seis meses já estava a pedir a namorada em casamento. "Ela não queria mas atirei-me de cabeça. Olhava para os olhos dela e ficava completamente desvairado. Ainda hoje é bonita. Imagine esta mulher com 24 anos. Era de fazer parar o trânsito", revelou, recentemente em entrevista.