Maria Rodrigues, a morena que conquistou o coração do internacional português André Silva, continua a somar conquistas no mundo da moda. Discreta no que à vida pessoal diz respeito, a jovem, de 26 anos, utiliza as redes sociais para divulgar alguns dos trabalhos que protagoniza enquanto modelo. Se no verão dá nas vistas com campanhas em biquíni, no inverno não pára e trabalha com outras marcas.









