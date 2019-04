A paz volta a reinar entre as rainhas Letizia e Sofia

Um ano após a zanga em público, na missa da Páscoa, as rainhas voltam a ser amigas.

O mal-estar entre Letizia e a Rainha Sofia parece ter chegado ao fim. Há precisamente um ano, durante as cerimónias religiosas da Páscoa, a mulher do Rei Felipe VI tinha sido apanhada a afastar, com força, a mão da sogra do ombros das filhas, as infantas Sofia e Leonor.O momento foi captado pelos fotógrafos, presentes na Catedral de Palma e Maiorca, e levou a um clima da tensão na corte espanhola, que obrigou as duas rainhas a terem de simular que tudo estava bem num passeio de carro, dias depois.