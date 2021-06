A primeira foto de Tony Carreira após ter alta hospitalar devido a enfarte

O artista, de 57 anos, que se encontrava a passar uns dias na casa que tem na zona do Pinhal Velho, entre Albufeira e Vilamoura, deu entrada no Hospital de Faro, de ambulância, pelas 07h48 de quarta-feira. Segundo o CM apurou, estava em paragem cardiorrespiratória quando chegou à unidade de saúde e teve de ser reanimado

Foi revelada a primeira fotografia de Tony Carreira depois de o cantor ter alta clínica do Hospital de Faro, onde esteve internado e foi alvo de intervenção após sofrer um enfarte do miocárdio.Na fotografia, divulgada nas redes sociais, o cantor surge junto de um fã, no Hospital de Faro, onde o cantor esteve nos últimos dias após o 'susto' com a saúde.O cantor já teve alta hospitalar esta sexta-feira, encontrando-se já em casa, depois de ter sofrido um enfarte do miocárdio.A informação foi divulgada em comunicado pela editora do cantor.