A receita do sucesso para Pedro Teixeira na TVI

Pedro Teixeira, de 39 anos, deu o salto para a ribalta em 2003, quando se estreou na 2.ª temporada da série de sucesso ‘Morangos com Açúcar’ e desde então tornou-se numa das figuras mais acarinhadas da televisão nacional. Com um contrato de exclusividade com a TVI há mais de uma década, o ator é atualmente um dos nomes incontornáveis do pequeno ecrã e um dos trunfos mais valiosos do canal, ao assumir diversos projetos ... < br />