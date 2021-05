"A santinha vai a caminho": Manuel Luís Goucha provoca Fátima Lopes em direto com Cristina Ferreira

O reencontro televisivo entre Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira no final da tarde de quarta-feira, 19 de maio, está a fazer correr tinta. Em causa está a provocação do veterano à antiga colega de estação Fátima Lopes devido à ida ao programa de Júlia Pinheiro.O tema veio à baila pela mão da diretora da TVI. "A Júlia tem te mandado mensagens?"Goucha foi perentório: "Eu hoje é que mandei uma mensagem para a Júlia. A dizer: 'Deus te proteja que a Santinha vai a caminho".Os dois soltaram uma gargalhada imediata, algo que incomodou os admiradores de Fátima Lopes.Leia a notícia completa no site Vidas