Numa conversa emotiva com Manuel Luís Goucha, este sábado na TVI, David Carreira não conseguiu segurar as lágrimas ao falar sobre a irmã, Sara, que morreu num acidente de viação a 5 de dezembro de 2020, aos 21 anos. “Não sei se já lidei com a situação, se já percebi o que é que aconteceu”, desabafou o cantor, de 30 anos, que tem tentado focar-se no trabalho e em coisas positivas, como a associação criada em nome da jovem, para ultrapassar a dor.









