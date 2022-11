António Pedro Cerdeira, de 52 anos, acusado de violência doméstica pela ex-companheira, Susana da Silva, deu “a primeira e última entrevista sobre o assunto”. O ator foi o convidado do programa ‘Júlia’, da SIC, no qual contou “a sua verdade”.



Apesar de o processo ainda se encontrar em fase instrutória, o artista diz ser ele a vítima e acusa a ex-companheira de violência psicológica, de ter vários problemas de adicção e de ser “alguém que me quer destruir de forma gratuita e que não está bem da cabeça”.









