A verdadeira razão do look 'irreconhecível' de Johnny Depp

Ator vai interpretar uma nova personagem no cinema.

Johnny Depp deixou os fãs extremamente preocupados depois de surgir num evento com um aspeto muito diferente daquele que tem vindo a habituar o público ao longo dos últimos anos. O ator surgiu visivelmente mais magro, de cabelo rapado e com um ar débil, o que suscitou várias questões dos seus admiradores em todo o mundo.



Agora, parece ter surgido a resposta para todas as perguntas imputadas a Depp através da Internet. "O que se passa contigo?" e "Estás doente?" foram algumas das questões colocadas pelos fãs ao ator.



Afinal, o artista prepara-se para interpretar uma nova personagem. De acordo com o noticiado pela revista de cinema britânica Empire o ano passado, Johnny Depp vai interpretar um professor universitário que é diagnosticado com uma doença terminal, que o leva a enveredar pelo mundo das drogas e do álcool.



O filme, realizado por Wayne Roberts, tem o título de "Richard Says Goodbye" ("Richard diz adeus" em português") e ainda não tem data de estreia. Apesar de ainda não ter sido confirmado oficialmente pelo ator que seja esta a razão da sua mudança súbita de aparência, uma fonte anónima terá dito à E! News que o ator está "bem de saúde" e que não há qualquer razão para preocupações.