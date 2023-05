No último fim de semana, foi encontrado morto e em avançado estado de decomposição no seu apartamento, em Paris, o filho ilegítimo de Alain Delon. O ator francês, atualmente com 87 anos, nunca reconheceu a paternidade deste filho nascido de uma relação com a cantora Nico. O fotógrafo Christian Aaron Paffgen de nascimento, conhecido posteriormente como Ari Boulogne, morreu aos 60 anos de uma overdose de heroína e o seu corpo só foi descoberto pelas autoridades um mês depois da data presumível do óbito.









