Aaron Carter encontrado morto na banheira

O rapper norte-americano Aaron Carter, irmão da estrela dos 'Backstreet Boys', Nick Carter, foi encontrado morto, este sábado, na banheira de casa em Lancaster, California.As autoridades receberam uma chamada às 11h00, que relatava que "um homem se tinha afogado na banheira", segundo informação divulgada pela jornal britânico Daily Mail. Os serviços de emergência dirigiram-se para o local e vedaram a casa do rapper com fita adesiva da polícia.Aaron Carter, de 34 anos, conquistou a fama no final de 1990, lançando o seu primeiro quando tinha apenas nove anos de idade. Ao longo da sua carreira, lançou quatro albúns.