"Acredito que a minha filha está connosco": Tony Carreira emocionado no regresso aos palcos

O regresso de Tony Carreira aos palcos ficou marcado por uma onda imensa de carinho e emoção. O cantor romântico subiu esta sexta-feira ao palco do Salão Preto & Prata, do Casino Estoril, sete meses após a morte da filha Sara Carreira, e foi com um tributo muito especial à jovem, com a exibição de algumas imagens dos dois a dançar, que começou o concerto.No arranque do espetáculo, num discurso emotivo, Tony Carreira não conseguiu conter as lágrimas ao agradecer o carinho e o apoio ao longo dos últimos meses marcados por grande dor e sofrimento. A emoção tomou conta da sala, que se uniu para aplaudir de pé o artista no seu regresso. "A vida deu-me o melhor e o pior e dentro desse pior há uma coisa que a morte não consegue destruir: o amor. Acredito e quero acreditar, a minha filha hoje está connosco", disse, emocionado.Apesar da perda, Tony revelou um grande entusiasmo por voltar a subir ao palco, incentivando o público a cantar com ele. Na plateia, o artista recebeu o apoio do filho Mickael, da nora Laura Figueiredo e da neta Beatriz, que assistiu pela primeira vez a um concerto do avô.A bilheteira do espetáculo, que esgotou em dez minutos, reverteu na totalidade para a Associação Sara Carreira, criada em memória da filha do cantor que perdeu a vida a 5 de dezembro do ano passado, aos 21 anos, num acidente de viação na A1. O concerto contou com a presença de 400 pessoas, entre as quais algumas figuras públicas, amigas do artista, como Jorge Jesus, Manuel Luís Goucha ou Júlia Pinheiro, entre outras.