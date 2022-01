Adele faz vídeo em lágrimas e anuncia adiamento de concertos

A Covid-19 trocou os planos a Adele, que tinha uma série de 24 concertos em Los Angeles com início nesta sexta-feira e que se prolongariam até abril. Metade da equipa que acompanha a cantora está infetada, o que a forçou a adiar os espectáculos. O anúncio foi feito pela própria na rede social Twitter, através de um vídeo onde surge em lágrimas.

All dates will be rescheduled

More info coming soon

pic.twitter.com/k0A4lXhW5l — Adele (@Adele) January 20, 2022

A cantora garante que tudo foi feito para evitar o adiamento, mas sem sucesso. "O meu espetáculo não está pronto. Não nos foi possível terminá-lo e não posso dar-vos o que tenho neste momento. Estou decepcionada. Estou muito envergonhada. Peço desculpa a todos os que viajaram novamente", disse Adele devastada.

No mesmo vídeo, a artista garantiu que os concertos vão ser reagendados mas ainda não há previsão de novas datas.

A cantora, que decidiu fazer uma pausa na carreira durante alguns anos, voltou ao ativo no fim de 2021, com o lançamento do álbum "30".