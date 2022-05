A desilusão ficou estampada no rosto de Luciana Abreu, esta quarta-feira no Tribunal de Cascais, onde se aguardava o fim do processo contra Daniel Souza, por violência doméstica, com a leitura da sentença. Todavia, não foi isso que aconteceu.



Nesta sessão do julgamento, que pela primeira vez decorreu à porta fechada, o magistrado analisou o relatório social do arguido, voltou a ouvir Daniel Souza e as alegações dos dois advogados.









Ver comentários