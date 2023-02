Advogado de Kathryn Mayorga condenado a pagar mais de 300 mil euros a Ronaldo

O advogado de Kathryn Mayorga, a mulher que acusou Cristiano Ronaldo de violação, foi condenado a pagar 334.637,50 dólares, que corresponde ao valor de 313 mil euros, ao jogador português, avança o tablóide britânico Daily mirror.



Em causa está o valor que CR7 teve de pagar aos advogados para se defender no processo.

Uma juiza federal considerou que o advogado de Mayorga se baseou em documentos confidenciais roubados e que Ronaldo foi prejudicado pela conduta do advogado.



Kathryn Mayorga alegou que Cristiano Ronaldo a violou num hotel em Las Vegas, em 2009, mas o jogador negou as acusações. Depois de um acordo feito com ronaldo em 2010, Mayorga entrou com uma ação em 2018, no entanto, a queixa crime foi arquivada em 2019 pela polícia de Las Vegas.





O processo cível contra o internacional português foi arquivado no ano passado. A modelo exigia 25 milhões de euros, mas Cristiano Ronaldo não terá de pagar a indemnização.