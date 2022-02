Advogados de Cristiano Ronaldo ameaçaram Kathryn Mayorga

Os advogados de Cristiano Ronaldo ameaçaram continuadamente a mulher que acusou o craque de violação, Kathryn Mayorga, com "exposição pública" e "humilhação" se continuasse a falar com a polícia durante as investigações. As informações constam de uma parte do processo a que só agora o jornal britânico ‘The Sun’ teve acesso.A publicação alega ainda que os principais advogados que representavam Ronaldo a avisaram que, se continuasse a colaborar com a polícia, iriam também interromper o processo de acordo em curso e, em contrapartida, acusá-la de extorsão.A advogada de Kathryn Mayorga - a mulher que em 2018 processou o craque do Manchester United depois de ter denunciado a alegada violação num quarto de hotel em Las Vegas -, Leslie Mark Stovall, disse ao Tribunal Distrital dos EUA em setembro do ano passado que os advogados de Ronaldo fizeram muito bem "os trabalhos de casa"."Sabiam que Mayorga era vulnerável perante um indivíduo muito poderoso e que, durante todo o processo, receava a publicidade negativa e o impacto que isso poderia ter na sua vida", garantiu a advogada."Kathryn vivia apavorada. E a verdade é que essa ideia continuou a ser repetida e repetida em toda a correspondência trocada. Havia uma constante ameaça", acrescentou.