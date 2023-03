Afilhado de Marco Paulo regressa a Portugal para cuidar do padrinho no hospital

As dificuldades respiratórias com as quais o cantor se debateu na semana passada impediram-no de gravar o programa ‘Alô Marco Paulo’. "Estava a sentir-me muito cansado e por isso foi impossível fazer o programa", justificou o cantor na altura. De momento o cantor revela que ainda está "afastada a hipótese de avançar com quimioterapia".



As dificuldades respiratórias com as quais o cantor se debateu na semana passada impediram-no de gravar o programa 'Alô Marco Paulo'. "Estava a sentir-me muito cansado e por isso foi impossível fazer o programa", justificou o cantor na altura. De momento o cantor revela que ainda está "afastada a hipótese de avançar com quimioterapia".

Marco António, afilhado de Marco Paulo, que estuda música no conservatório de Amesterdão, na Holanda, já está em Portugal para apoiar o padrinho, que se encontra hospitalizado após fazer uma drenagem ao pulmão direito. "[O Marco Paulo] Está a fazer um dreno, mas é uma coisa que já estava marcada", afirmou o afilhado do cantor à TV Guia. "As pessoas inventam muita coisa. As notícias, cada um escreve o que quer. Ele está hospitalizado porque foi fazer uma coisa de rotina. Nada de alarmante como as notícias pintam