Ágata vai processar marca de preservativos

A cantora Ágata vai processar uma marca de preservativos, avança esta terça-feira a revista Nova Gente.Ao que tudo indica, a marca usou uma música da artista sem a autorização da mesma e sem a informar.Numa publicação nas redes sociais da Control, conhecida por campanhas cheias de humor, foi usado um verso de um dos maiores sucessos de Ágata, "Comunhão de bens"."Podes ficar com as joias, o carro e a casa, mas não fiques com ele…", lê-se no post.A artista não ficou contente com o uso da letra da sua música e vai levar a marca de contracetivos a tribunal.