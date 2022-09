O programa ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’ (SIC) já conta com uma desistência. A estudante Ana Filipa Alves, de 23 anos, que era uma das candidatas para conquistar o coração de André Mateus, anunciou ao agricultor que ia sair do programa da estação de Paço de Arcos por ter descoberto que não está bem de saúde.





