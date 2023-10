Alexandra Lencastre acusada de não pagar as obras da casa nova

O responsável por uma empresa de serviços que terá efetuado algumas obras de remodelação na nova casa da atriz Alexandra Lencastre, em Sintra, acusa-a de não ter efetuado o devido pagamento.



"A dona Alexandra contactou-nos para fazer as mudanças e depois pediu-me algumas obras. Primeiro, pediu para pintarmos o interior da casa e depois foi requisitando outras obras, como a pintura do exterior e do telhado, a construção de uma casa de banho, a limpeza do chão, o tratamento e a pintura dos armários da cozinha.









Ver comentários