Alexandra Lencastre arrasada com nova depressão

Os últimos anos têm sido marcados por vários altos e baixos na vida de Alexandra Lencastre, que continua sem conseguir encontrar a estabilidade emocional e a lutar contra depressões frequentes. O estado psicológico da atriz agravou-se nos últimos tempos, devido à pandemia de Covid-19, com a estrela a preocupar os amigos e colegas da SIC (canal para o qual se mudou no início do ano, vinda da TVI), que a veem cada vez mais "triste e desanimada"....