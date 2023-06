Alexandra Lencastre, de 57 anos, está numa fase de mudanças.



O CM sabe que a 5 de julho grava pela última vez na SIC e, a 20, começa na TVI, com a novela ‘Cacau’. Recentemente, vendeu também a moradia que tinha no centro de Lisboa e comprou outra habitação nos arredores da capital. No entanto, como a casa precisava de obras, está há quase um mês a viver em hotéis - e irá continuar nos próximos tempos.









