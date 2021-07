Alexandra Lencastre perdoa Rogério Samora após zanga

Azanga entre Alexandra Lencastre e Rogério Samora parece estar ultrapassada. A atriz já está a gravar a novela ‘Amor Amor’ e partilhou uma imagem muito divertida ao lado do colega de cena.Samora teve uma posição crítica quanto aos motivos alegados pela diva para recusar o papel na primeira temporada da novela da SIC. "Para ser sincero, acho que ela não está doente. Agora, não tenho nada a ver com as decisões dos meus colegas." Os comentários irritaram a filha de Alexandra, Margarida Bakker, que defendeu a mãe: "É um sacana. Falta-lhe tanta empatia... que desilusão." Agora tudo parece estar resolvido entre os dois atores, que são amigos há vários anos.