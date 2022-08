Alexandra Lencastre, de 56 anos, quer resolver as divergências com o ex-companheiro, Nuno Fernandes, sem recorrer à Justiça.



"Falei com a Alexandra e ela diz que não são 100 mil euros aquilo que o Nuno lhe deve. Diz que sim, que lhe emprestou dinheiro, mas que é um problema privado e que está a ser resolvido de forma privada.









