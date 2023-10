Amber Heard acusa Jason Momoa de se mascarar de Johnny Depp durante as gravações de 'Aquaman 2'

Amber Heard acusou Jason Momoa de se mascarar de Johnny Depp, ex-marido da atriz, durante as gravações de 'Aquaman 2', avançou esta quarta-feira o Daily Mail.De acordo com documentos de sessões de terapia da atriz, o colega de elenco, Jason Momoa, pediu o despedimento de Amber Heard e surgiu embriagado durante as gravações do filme.Um responsável da DC Studios contrariou estas alegações, sublinhando o "comportamento profissional" do ator.Os representantes de Amber Heard confirmaram que estas revelações estão relacionadas com as gravações de 'Aquaman 2', filme com estreia agendada em Portugal para dezembro deste ano.