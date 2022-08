A ex-mulher de Johnny Depp, Amber Heard, volta a estar no centro das atenções pelos piores motivos. Segundo a influenciadora Jessica Reed Kraus, a atriz, de 36 anos, é conhecida em Hollywood por gostar de organizar festas loucas em Los Angeles. Encontros a que só vão os mais ricos e famosos, entre os quais o multimilionário Elon Musk, e onde abundam as drogas, o álcool e o sexo.Saiba mais no Vidas